Покрытие и плитка из резиновой крошки
ул. Угрешская 14 стр. 1 ст.м. Кожуховская
Пн-Сб 9.00 до 22.00 Вс 10.00 до 21.00
+7 (495) 705-09-74 Заказать звонок

Все виды резиновых покрытий

Укладка травмобезопасных покрытий любой сложности

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РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА

Травмобезопасная плитка из резиновой крошки подходит для укладки как на твердое основание, так и на песчанную подушку.

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БЕСШОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Покрытие из резиновой крошки используется на детских и спортивных площадках. Оно обеспечивает защиту от травм и является стандартом при строительстве данных объектов во всем мире.

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РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Резиновое рулонное покрытие отлично подходит для внутренних помещений. Часто используется при нагрузках на пол, например, оно давно стало незаменимым в спортзалах и фитнес-центрах.

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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Наша компания также предлагает своим клиентам современные игровые комплексы для детей различного возраста.

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МАТЕРИАЛЫ

Работаете с резиновой крошкой? Мы предлагаем уникальные условия поставки сырья. Резиновая и EPDM-крошка, полиуретановое связующее, пигменты и многое другое.

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ОБОРУДОВАНИЕ

Компания ТС-ЭКО охватывает полный цикл работ, поэтому мы точно знаем какое оборудование необходимо для работы с резиновой крошкой.

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С кем мы работаем
Частные клиенты
Детские сады
ТСЖ и Управляющие Компании
Городские и Районные администрации
Яхт - клубы
Спортивные комплексы
Строительные компании
Парки и Стадионы
Аэропорты и вертолетные площадки
Промышленные помещения и склады
БЕЗОПАСНОСТЬ - НАША РАБОТА Наши специалисты отслеживают технологию производства на каждом этапе проведения работ. Заказать консультацию
TS-ECO В ЦИФРАХ
с 2013 г. Наша компания на рынке уже более 5 лет
300 тыс. м2 Наши специалисты благоустроили и оборудовали площадь большую, чем 40 полей Лужников
16 Количество человек в штате компании ТС-ЭКО
3860 тонн Переработано резиновой
крошки и изделий за 5 лет
Карта отгрузок
ПОЧЕМУ МЫ?
Гарантия до 5 лет

Мы даем гарантию на всю продукцию и производимые работы нашими специалистами

Собственное производство и бригады

Данное преимущество дает нам возможность контролировать качество процесса на всех стадиях

Работа по договору

Заключение договора с нашей компанией является гарантией исполнения всех обязательств перед клиентом

Работа точно в срок

Мы ценим свое и ваше время. Быстро доставим и установим точно в срок

Большой опыт реализации сложных проектов

Многие компании не берутся за сложные и необычные проекты, но именно на них мы получаем необходимый опыт для дальнейшего развития отрасли

О компании

Компания ТС-ЭКО занимается производством резиновой плитки и бесшовных резиновых покрытий с 2010 года. Мы постоянно отслеживаем инновации в сфере спортивных и травмобезопасных покрытий.

Наша компания имеет большой опыт работы с РТИ и переработкой резиновой крошки, а также ведет весь цикл работ по производству, укладке резиновых покрытий, благоустройству детских и спортивных комплексов.

В 2013 году мы начали предлагать своим клиентам комплексное благоустройство детских и спортивных площадок. Все штатные специалисты компании раз в полгода проходят обучение и переаттестацию по технологиям производства резиновых покрытий.

Компания ТС-ЭКО гордится выполненными проектами и постоянно сотрудничает с застройщиками для повышения стандартов и качества работ в отрасли.

НАШИ КЛИЕНТЫ