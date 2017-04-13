Все виды резиновых покрытий
Укладка травмобезопасных покрытий любой сложности
Травмобезопасная плитка из резиновой крошки подходит для укладки как на твердое основание, так и на песчанную подушку.
Покрытие из резиновой крошки используется на детских и спортивных площадках. Оно обеспечивает защиту от травм и является стандартом при строительстве данных объектов во всем мире.
Резиновое рулонное покрытие отлично подходит для внутренних помещений. Часто используется при нагрузках на пол, например, оно давно стало незаменимым в спортзалах и фитнес-центрах.
Наша компания также предлагает своим клиентам современные игровые комплексы для детей различного возраста.
Работаете с резиновой крошкой? Мы предлагаем уникальные условия поставки сырья. Резиновая и EPDM-крошка, полиуретановое связующее, пигменты и многое другое.
Мы даем гарантию на всю продукцию и производимые работы нашими специалистами
Данное преимущество дает нам возможность контролировать качество процесса на всех стадиях
Заключение договора с нашей компанией является гарантией исполнения всех обязательств перед клиентом
Мы ценим свое и ваше время. Быстро доставим и установим точно в срок
Многие компании не берутся за сложные и необычные проекты, но именно на них мы получаем необходимый опыт для дальнейшего развития отрасли
Компания ТС-ЭКО занимается производством резиновой плитки и бесшовных резиновых покрытий с 2010 года. Мы постоянно отслеживаем инновации в сфере спортивных и травмобезопасных покрытий.
Наша компания имеет большой опыт работы с РТИ и переработкой резиновой крошки, а также ведет весь цикл работ по производству, укладке резиновых покрытий, благоустройству детских и спортивных комплексов.
В 2013 году мы начали предлагать своим клиентам комплексное благоустройство детских и спортивных площадок. Все штатные специалисты компании раз в полгода проходят обучение и переаттестацию по технологиям производства резиновых покрытий.
Компания ТС-ЭКО гордится выполненными проектами и постоянно сотрудничает с застройщиками для повышения стандартов и качества работ в отрасли.